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Мартін Скорсезе став радником ШІ-компанії — режисер розповів, як використовує штучний інтелект у своїх фільмах

Іван Назаренко 03 червня 2026
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Мартін Скорсезе став радником ШІ-компанії — режисер розповів, як використовує штучний інтелект у своїх фільмах

Режисер Мартін Скорсезе став радником компанії Black Forest Labs, яка розробляє інструменти генеративного штучного інтелекту для створення зображень і відео. Про це повідомляє Variety.

За словами Скорсезе, нові технології можуть допомогти режисерам швидше втілювати свої творчі ідеї під час підготовки фільмів. Раніше він застосовував 3D-зйомку під час роботи над стрічкою «Володар часу», а у «Ірландці» використав технологію цифрового омолодження акторів. Тепер режисер планує залучати ШІ на етапі підготовки майбутніх проєктів.

У відео, опублікованому компанією, режисер продемонстрував, як використовує модель FLUX для створення розкадрування сцен. За його словами, інструмент дозволяє швидше пояснювати свої задумки художникам-постановникам, операторам та іншим членам знімальної групи.

Скорсезе також зазначив, що тестував технологію під час підготовки одного зі своїх майбутніх проєктів. На його думку, це допомагає скоротити час препродакшену без втрати якості роботи.

Компанію Black Forest Labs заснували у 2024 році в Німеччині. Її генеральний директор Робін Ромбах заявив, що співпраця зі Скорсезе демонструє потенціал генеративного ШІ для кіноіндустрії.

Останнім часом дедалі більше відомих режисерів співпрацюють із компаніями, що розробляють ШІ. Наприклад, режисер Джеймс Кемерон входить до ради директорів Stability AI, а Пітер Джексон раніше порівнював штучний інтелект зі спецефектами.

Водночас не всі представники індустрії підтримують такі технології. Режисер Гільєрмо дель Торо неодноразово критикував використання генеративного ШІ в мистецтві та кіновиробництві.

Фото: Siebb / Wikimedia Commons
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