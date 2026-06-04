В Албанії протестують проти будівництва курорту, пов’язаного із зятем Трампа

У столиці Албанії Тирані тисячі людей вийшли на протест проти будівництва курорту, пов’язаного з Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Акція відбулася біля офісу прем’єр-міністра Еді Рами. Протестувальники тримали плакати з написами «Нація не продається» та «Не хочу Албанію як Дубай». Також вони принесли надувних фламінго — як символ захисту місцевої природи.

Йдеться про курортний комплекс вартістю €1,4 млрд. Його планують збудувати на острові біля Албанії та на незабудованій ділянці Адріатичного узбережжя поруч із природоохоронною територією Вйоса-Нарта.

Це водно-болотні угіддя, де мешкають фламінго, тюлені та морські черепахи. Екологи попереджають, що забудова може зачепити кількасот гектарів незайманих пляжів і природних територій.

Проєкт розвиває Sazan Real Estate Development LLC у партнерстві з інвестиційною компанією Кушнера Affinity Partners. Представники девелопера заявляють, що працюватимуть відповідально, створять робочі місця та врахують інтереси місцевих громад.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підтримує будівництво. Він заявив, що країна має залишатися відкритою до інвесторів і не створювати репутацію держави, де інвестиції зустрічають ворожістю. За словами Рами, поки він обіймає посаду, проєкт не зупинять.

Протести місцевих жителів і громадських організацій почалися після того, як на ділянці в Звернеці поблизу Вльори встановили паркани з колючим дротом. У суботу там сталися сутички з приватною охороною. За словами очевидця Reuters, частина протестувальників дістала травми.

Кушнер оголосив про плани будівництва курорту в Албанії у 2024 році. Тоді він також представив інший проєкт — на території колишнього штабу армії в Белграді. Від сербського проєкту Кушнер торік відмовився після вуличних протестів.