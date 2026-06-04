Сідні Свіні зіграє головну роль у новій екранізації повісті «Легенда про Сонну Балку»

Акторка Сідні Свіні зіграє головну роль у фільмі «Hollow» — новій інтерпретації класичної повісті «Легенда про Сонну Балку» американського письменника Вашингтона Ірвінга. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Режисером та сценаристом стрічки стане Ліндсі Андерсон Бір, яка також є авторкою однойменного роману. Книга вийде друком восени 2027 року.

На відміну від оригінальної історії про шкільного вчителя Ікабода Крейна та вершника без голови, новий фільм зосередиться на героїні Катріні Ван Тассел. За сюжетом вона опиниться в центрі небезпечного любовного трикутника з надприродними елементами. Автори описують проєкт як поєднання готичного горору та еротичного трилера.

Продюсуванням картини займаються компанія LuckyChap, а також студії Brew Lab і Honey Trap, яку нещодавно заснувала сама Сідні Свіні.

Для акторки це буде ще одна екранізація популярної книги. Минулого року вона зіграла разом із Амандою Сейфрід у трилері «Служниці». Фільм, заснований на романі Фріди Мак-Фадден, зібрав понад $400 мільйонів у світовому прокаті.