У Шотландії продають віддалений острів із будиночком за €405 тисяч

У Шотландії виставили на продаж приватний острів Муллаграх із невеликим автономним будиночком. Про це пише Euronews із посиланням на агентство нерухомості Savills.

Острів розташований у віддаленому архіпелазі Саммер-Айлс на північному заході Шотландії. Його площа — 88,7 акра, або майже 36 гектарів.

Муллаграх виставлять на аукціон Savills 9 червня. Орієнтовна ціна — £350 тисяч, або приблизно €405 тисяч. Це менше за середню вартість будинку в багатьох регіонах Великої Британії.

Острів вважається одним із найвіддаленіших у Шотландії. Дістатися туди можна лише човном із материка або гелікоптером.

Муллаграх входить до складу першого геопарку Шотландії під егідою ЮНЕСКО. На острові є пляжі, стрімкі скелі, печери й бухти. Навесні та влітку територію вкривають трави й дикі квіти.

У навколишніх водах можна побачити тюленів, дельфінів, видр, сірих гусей, а іноді — малих смугачів.

На острові розташований невеликий дерев’яний будиночок із дахом, вкритим вересом, і панорамними вікнами. Усередині є кухня, обідня зона, два спальні місця та дров’яна піч.

Електроенергію забезпечують сонячні панелі. Поруч встановлений компостний туалет, також є система збору дощової води. Водночас питну воду потрібно привозити окремо.

У Savills зазначають, що будиночок продається разом із наявним обладнанням і готовий для коротких або триваліших зупинок.