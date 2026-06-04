До бібліотеки Вернадського у Києві передали європейські стародруки зі згадками про Україну

До Національної бібліотеки України імені Вернадського у Києві передали три європейські стародруки XVII–XVIII століть, у яких містяться описи України. Про це БЖ повідомила організація Ukraine WOW, на чиїй виставці раніше демонструвалися ці роботи.

Серед переданих книг — двотомна праця французького філософа Вольтера «Історія Карла XII, короля Швеції» 1731 року. У ній автор описував події Великої Північної війни, союз гетьмана Івана Мазепи зі шведським королем Карлом XII та Полтавську битву. Вольтер називав Україну окремою країною та не ототожнював її з Московією. У книзі філософ не використував назву Росія, виключно Московія.

«Історія Карла XII, короля Швеції» / Фото: Ukraine WOW

До бібліотеки також передали книгу французького дипломата П'єра Шевальє, видану у 1663 році. У праці автор описував побут, звичаї, військову справу та політичний устрій козаків часів Богдана Хмельницького. Шевальє розглядав українців як окремий народ зі своєю територією та політичними прагненнями.

«Роздуми про походження, країну, звичаї, устрій та релігію козаків, а також про прекопських татар» / Фото: Ukraine WOW

Ще одним поповненням став чотиритомник британського мандрівника Джозефа Маршалла, який побував в Україні у 1770 році. У своїх записах він описував Київ, Чернігів та інші міста, а також називав українців одними з найкращих хліборобів у тодішній Російській імперії. Маршалл відзначав високий рівень розвитку українських земель і порівнював їх із найкращими провінціями Англії.

«Подорож через Росію, Україну та Польшу» / Фото: Ukraine WOW

Книги придбали за кордоном у приватних колекціонерів за підтримки Visa. Після оцифрування вони стануть доступними для дослідників і читачів на сайті бібліотеки, а також у відділі стародруків і рідкісних видань.