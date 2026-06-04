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Вім Вендерс вилучив свій фільм 1975 року з прокату через відверту сцену з 13-річною акторкою

Артем Черничко 04 червня 2026
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Вім Вендерс вилучив свій фільм 1975 року з прокату через відверту сцену з 13-річною акторкою

Німецький режисер Вім Вендерс оголосив, що його фонд повністю вилучає з публічного доступу та прокату стрічку «Хибний рух» (1975). Причиною стала сцена, в якій акторка Настасія Кінскі знялася топлес у віці 13 років, повідомляє Variety.

Класик німецького кіно, відомий за фільмами «Париж, Техас», «Небо над Берліном» та нещодавньою стрічкою «Ідеальні дні», опублікував офіційну заяву на сторінці Wim Wenders Foundation в Instagram, де публічно попросив вибачення в акторки.

«Як єдина відповідальна на той час за "Хибний рух" людина, яка все ще перебуває тут, я визнаю, що Настасію Кінскі тоді потрібно було захистити краще. За це я беззастережно прошу вибачення у тебе, Настасіє, без жодних "якщо" й "але"», — заявив Вім Вендерс.

У коментарях під дописом Кінскі відповіла режисеру німецькою мовою, зазначивши, що публічна реакція з'явилася лише тепер, попри те, що вона просила про це дуже давно.

«Хибний рух» був дебютною стрічкою для Кінскі, де вона зіграла німу підлітку. Акторка вже не раз відкрито критикувала цей досвід і закликала Вендерса змінити монтаж фільму. Вона наголошувала, що була неповнолітньою, а режисер не забезпечив їй належного захисту на знімальному майданчику.

Прев'ю відео

За словами Вендерса, фільм залишатиметься недоступним для аудиторії доти, доки не буде знайдено «взаємоприйнятне рішення». Режисер наголосив на необхідності широкого діалогу з Німецькою кіноакадемією та самою акторкою, аби суспільство знайшло правильні способи роботи з суперечливими кінотворами XX століття.

Фото: Вім Вендерс і Настасія Кінскі (Tobias Schwarz / AFP)
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