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Померла Маржан Сатрапі — авторка культового графічного роману про Іран «Персеполіс»

Ірина Маймур 04 червня 2026
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Померла Маржан Сатрапі — франко-іранська письменниця, художниця й режисерка, авторка графічного роману «Персеполіс». Вона пішла з життя в Парижі у віці 56 років, повідомляє Euronews із посиланням на її родину та близьких.

У заяві близьких ідеться, що Сатрапі «померла від горя» трохи більше ніж через рік після смерті свого чоловіка Маттіаса Ріпи — продюсера, актора й сценариста. Він помер 8 квітня 2025 року.

Маржан Сатрапі народилася 22 листопада 1969 року в іранському місті Решт. Вона була публічною критикинею теократичного режиму Ірану. У 1994 році переїхала до Франції, а у 2006-му отримала французьке громадянство.

Світову відомість Сатрапі приніс автобіографічний графічний роман «Персеполіс». У ньому вона розповіла про дитинство й юність у Тегерані після Ісламської революції 1979 року, життя під обмеженнями нового режиму та досвід еміграції в Європі.

У 2007 році Сатрапі разом із Венсаном Паронно зняла анімаційну екранізацію «Персеполіса». Фільм показали в основній програмі Каннського кінофестивалю, де він отримав Приз журі. Згодом стрічку номінували на «Оскар» як найкращий анімаційний повнометражний фільм. Також «Персеполіс» був французькою заявкою в міжнародній категорії премії.

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Серед інших робіт Сатрапі — графічний роман «Курча з чорносливом», який вона також екранізувала разом із Паронно, фільм «Голоси» з Раяном Рейнольдсом і байопік «Небезпечний елемент» про Марію Кюрі.

Останнім її коміксом стала збірка «Жінка, життя, свобода», видана у 2024 році. Сатрапі підтримувала іранський протестний рух після смерті Махси Аміні та називала рух «Жінка, життя, свобода» культурною революцією.

У 2025 році вона відмовилася від ордена Почесного легіону, звинувативши Францію в «лицемірній» політиці щодо Ірану.

Фото: JOEL SAGET / AFP
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