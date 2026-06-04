На курорті у Фінляндії влаштують пошук скарбів із золотим злитком за €20 тисяч

На гірськолижному курорті Леві у Фінляндії влаштують літній пошук скарбів із золотим злитком вартістю €20 тисяч. Про це повідомляє Euronews.

Курорт Levi розташований у фінській Лапландії за Полярним колом і відомий насамперед як один із найбільших центрів зимового туризму у Фінляндії.

Полювання стартує 18 червня. Учасники отримуватимуть підказки, які проведуть їх різними локаціями курорту — від пішохідних маршрутів до велосипедних трас. Нові підказки публікуватимуть протягом літа, а останню обіцяють оприлюднити 22 серпня.

From June 18th until late August, The Midnight Sun Hunt is a new summer adventure in Levi where travelers are invited to search for a hidden gold prize worth €20,000 beneath the Arctic midnight sun!https://t.co/GgZAW00sDH

More summer magic in Levi:https://t.co/URG8wnQoH1 pic.twitter.com/WuBmW9YNhU — Discovering Finland (@DiscoverFinland) June 3, 2026

Організатори зазначають, що злиток можуть знайти в будь-який момент, але кожна нова підказка звужуватиме коло пошуків. При цьому розкопувати землю не доведеться, шукати скарб дозволено лише у визначених зонах.

Ініціатором проєкту стала туристична організація Visit Levi спільно з гірничодобувною компанією Agnico Eagle Finland та курортом Levi Ski Resort. За словами генеральної директорки Visit Levi Сату Песонен, акція має привернути увагу туристів до літнього відпочинку в Лапландії, який є менш популярним, ніж зимовий сезон.

Пошуки відбуватимуться у полярний день, коли сонце не заходить за горизонт. У Леві він триває з кінця травня до кінця липня, що дає учасникам значно більше часу для пошуків у природному освітленні.