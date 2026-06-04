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Жук-олень і саламандра плямиста: в Україні випустили кепки з червонокнижними видами

Ірина Маймур 04 червня 2026
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Громадська організація INSCIENCE випустила лімітований дроп кепок із тваринами та рослинами з Червоної книги України. На головному уборі вишили зображення видів, загрожених через діяльність людини та зміни клімату, повідомили БЖ в команді проєкту.

Дроп містить кепки із жуком-оленем, саламандрою плямистою, афаліною чорноморською, золотомушкою червоночубою та чорнянкою карпатською. Золотомушка червоночуба — найменша пташка України, а чорнянка карпатська — дуже рідкісна реліктова ендемічна рослина.

До кожної кепки додали листівку з коментарями українських науковців і науковиць: орнітологині Діани Юзик, ботанікині Анни Куземко, герпетолога Олексія Марущака, зоолога Павла Гольдіна та ентомологині Вікторії Терехової.

Обличчями дропу стали стендап-комік Василь Байдак, Єлизавета Сазонова та соло-мандрівниця й блогерка Маша Себова.

Побачити кепки можна буде на INSCIENCE Conference — найбільшій в Україні науково-популярній та deep tech конференції, яка пройде в Києві 13–14 червня. Також тут можна буде надрукувати принти на футболках разом із Printostan.

Кошти з продажу мерчу конференції спрямують на діяльність INSCIENCE. Організація з 2018 року популяризує науку та доказову медицину в Україні.

Фото надані БЖ INSCIENCE
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