Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Франції пройшов фестиваль електронної музики з Європейським космічним агентством — захід відкрили з МКС

Іван Назаренко 04 червня 2026
406

У передмісті Парижа відбувся фестиваль електронної музики Cercle Festival 2026, який цього року вперше організували у співпраці з Європейським космічним агентством та французьким космічним агентством CNES, пише Euronews.

Фестиваль тривав три дні та став найбільшим в історії проєкту Cercle, який відзначив своє десятиріччя. Захід пройшов на території Музею авіації та космонавтики і збирав близько 20 тисяч відвідувачів щодня.

Окремою частиною програми стала зона CUPOLA, де проводили лекції астронавтів і науковців, присвячені космосу та дослідженню інших планет. Відвідувачам розповідали, як поширюється звук на Марсі та як космічні умови можуть впливати на сприйняття музики.

Фестиваль відкрила французька астронавтка Софі Адено, яка записала відеозвернення з борту МКС. За словами організаторів, це стало першим подібним проєктом між індустрією електронної музики та космічною місією такого масштабу.

Проєкт Cercle з'явився десять років тому як серія музичних сетів у незвичних локаціях. За цей час виступи записували біля пірамід Гізи, на солончаку Уюні в Болівії, у Каппадокії та в інших відомих місцях світу.

Мітки
Новини
Читайте також
«Краще почитаю книжку»: Квентін Тарантіно розкритикував сучасний Голлівуд На Андріївському узвозі у Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову Жук-олень і саламандра плямиста: в Україні випустили кепки з червонокнижними видами На курорті у Фінляндії влаштують пошук скарбів із золотим злитком за €20 тисяч
Продюсерка Саша Андрусик — про роботу над оперою «Матері Херсона» на замовлення Метрополітен-опери 04 червня 2026 Філософія «Ріка та Морті»: нігілізм, постмодернізм і відрижка 04 червня 2026 Краса і занепад неаполітанських пляжів Роббі Макінтоша 04 червня 2026 «Мис страху», продовження «Дому дракона» і фінал «Ведмедя»: 12 серіалів червня 03 червня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок червня 03 червня 2026 «Backrooms: Залаштунки» — авансом найкращий горор року? 02 червня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.