У Франції пройшов фестиваль електронної музики з Європейським космічним агентством — захід відкрили з МКС

У передмісті Парижа відбувся фестиваль електронної музики Cercle Festival 2026, який цього року вперше організували у співпраці з Європейським космічним агентством та французьким космічним агентством CNES, пише Euronews.

Фестиваль тривав три дні та став найбільшим в історії проєкту Cercle, який відзначив своє десятиріччя. Захід пройшов на території Музею авіації та космонавтики і збирав близько 20 тисяч відвідувачів щодня.

Окремою частиною програми стала зона CUPOLA, де проводили лекції астронавтів і науковців, присвячені космосу та дослідженню інших планет. Відвідувачам розповідали, як поширюється звук на Марсі та як космічні умови можуть впливати на сприйняття музики.

Фестиваль відкрила французька астронавтка Софі Адено, яка записала відеозвернення з борту МКС. За словами організаторів, це стало першим подібним проєктом між індустрією електронної музики та космічною місією такого масштабу.

Проєкт Cercle з'явився десять років тому як серія музичних сетів у незвичних локаціях. За цей час виступи записували біля пірамід Гізи, на солончаку Уюні в Болівії, у Каппадокії та в інших відомих місцях світу.