У США вбили актора фільмів «Джуманджі» та «Топ Ґан: Меверік» Джеймса Генді

Американський актор Джеймс Генді, відомий за ролями у стрічках «Топ Ґан: Меверік» та «Джуманджі», трагічно загинув у середу, 3 червня, в Лос-Анджелесі. Актору був 81 рік. Про це пише Variety.

За повідомленням поліції Лос-Анджелеса, інцидент стався близько 9:30 ранку в районі Тарзана. Патрульні прибули на виклик після дивного дзвінка на лінію 911. Чоловік сказав по телефону: «Я син людський, я щойно вбив грішника». На подвір'ї будинку правоохоронці виявили непритомного Генді з ножовим пораненням у груди. Медики доставили актора до місцевої лікарні, де констатували його смерть.

Нападником виявився 44-річний Майкл Гледхілл — син подруги актора, який проживав разом із ними. Чоловік сам підійшов до поліцейських на місці події та заявив, що вони шукають саме його. Наразі Гледхілла заарештовано за звинуваченням у вбивстві, він перебуває у в'язниці. Поліція розслідує трагедію як побутовий конфлікт.

Джеймс Генді був відомим голлівудським епізодичним актором. У сиквелі «Топ Ґан: Меверік» (2022) він зіграв бармена, а в «Джуманджі» (1995) — дезінсектора. Також він знімався у фільмах «Арахнофобія» (1990) та «Ракетник» (1991). Окрім кіно, Генді мав кар'єру на телебаченні, з'явившись у десятках популярних серіалів, серед яких «Поліція Нью-Йорка», «Беверлі-Гіллз, 90210», «Закон і порядок», «Секретні матеріали» та «9-1-1».