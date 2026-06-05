ШІ вперше спроєктував універсальну вакцину — її вже випробували на людях

Дослідники з Кембриджського університету розробили принципово новий тип вакцини за допомогою штучного інтелекту, яка здатна захистити від цілих сімейств вірусів і запобігти майбутнім пандеміям. Це перший випадок в історії медицини, коли ключовий компонент вакцини був повністю спроєктований ШІ, а потім успішно протестований на людях, пише BBC.

Традиційні вакцини створюють на основі вже наявних штамів, через що препарати швидко застарівають, коли вірус мутує — саме тому доводиться постійно оновлювати щеплення проти грипу та COVID-19. Щоб випередити цей процес, вчені завантажили в ШІ відомі генетичні коди десятків коронавірусів, виявлених у природі та у тварин.

Проаналізувавши дані, штучний інтелект самостійно сконструював штучний «суперантиген». Він тренує імунну систему людини таким чином, що вона вчиться розпізнавати та атакувати незмінні частини вірусу. Завдяки цьому організм отримує захист навіть від тих мутацій або нових штамів, які ще навіть не з’явилися або тільки збираються перейти від тварин до людей.

«Це фундаментальне зрушення в тому, як ми готуємося до пандемій. Наша мета — створювати вакцини, які захищають не лише від сьогоднішніх вірусів, але й від того, що може викликати наступний спалах», — зазначив керівник дослідження професор Джонатан Хіні.

Перша фаза клінічних випробувань на 39 людях підтвердила, що ШІ-вакцина є повністю безпечною. Наразі триває друге дослідження за участю 200 осіб, яке має детальніше оцінити силу імунної відповіді. Результати, опубліковані в Journal of Infection, експерти вже називають «захопливими» та революційними для медичної науки.

Ба більше, технологія виявилася настільки перспективною, що кембриджська команда вже тестує на тваринах універсальну вакцину проти сезонного грипу, препарат проти пташиного грипу H5N1, а також вакцину проти вірусу Ебола, від окремих штамів якого досі немає жодного захисту.