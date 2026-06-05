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Помер актор Ентоні Гед, відомий за серіалами «Баффі» та «Тед Лассо»

Іван Назаренко 05 червня 2026
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Британський актор Ентоні Гед, відомий за ролями у серіалах «Баффі — переможниця вампірів» і «Тед Лассо», помер у віці 72 років, пише Deadline.

Про смерть актора повідомили його доньки Емілі та Дейзі Гед. За їхніми словами, він помер у колі родини через ускладнення, спричинені пневмонією.

Ентоні Гед народився в Лондоні у 1954 році. Кар'єру розпочав наприкінці 1970-х у музичних постановках, а в 1980-х почав активно зніматися на телебаченні. Світову популярність йому принесла роль Руперта Джайлза — наставника головної героїні серіалу «Баффі — переможниця вампірів», який виходив із 1997 по 2003 рік.

Після цього актор з'явився в багатьох кіно- і телепроєктах, серед яких «Маленька Британія», екранізація роману «Переконання» Джейн Остін, а також біографічна драма «Залізна леді», де він зіграв британського політика Джеффрі Гау.

Нове покоління глядачів знало Геда за роллю Руперта Менніона в серіалі «Тед Лассо» — колишнього чоловіка Ребекки Велтон, героїні Ганни Веддінгем.

У актора залишилися доньки Емілі та Дейзі Гед, які також працюють в акторській професії.

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