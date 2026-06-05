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Зеленський підписав закон про реформу кінематографа — що зміниться для українського кіно

Іван Назаренко 05 червня 2026
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про нові правила державної підтримки кіноіндустрії. Про це повідомили у Держкіно.

Документ гарантує мінімальний рівень фінансування галузі: на кінематограф щороку мають спрямовувати щонайменше 0,2% видатків загального фонду держбюджету за попередній рік.

Серед головних нововведень — механізм нацрібейту. Якщо український виробник зніме фільм власним коштом і стрічка покаже успіх у прокаті, держава передасть до 30% касових зборів на створення наступного проєкту.

Також підтримку можна буде отримати ще до початку зйомок — на етапі розроблення сценарію та підготовки проєкту. Окрім цього, закон розширює можливості для залучення іноземних інвестицій у виробництво фільмів в Україні.

Окремі зміни стосуються молодих кінематографістів. Держава фінансуватиме дипломні роботи студентів профільних спеціальностей, а компанії, які отримують бюджетну підтримку, повинні будуть залучати студентів до роботи над фільмами.

Ще одна нова вимога — усі стрічки, створені за державні кошти, мають бути доступними для людей із порушеннями зору та слуху.

У Держкіно зазначили, що документ також надає агентству спеціальний статус, який має посилити його роль у розвитку української кіноіндустрії.

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