Спадкоємці Прінса випустять збірку раніше не виданих треків музиканта

Спадкоємці культового американського музиканта Прінса випустять збірку його рідкісних записів під назвою «Timeless». До неї увійдуть 10 раніше не виданих треків артиста, повідомляє Variety.

Реліз запланований на 28 серпня 2026 року. Альбом вийде в межах партнерства структури Prince Estate, що управляє музичною спадщиною Прінса, із Sony Legacy Recordings — лейблом Sony Music, який працює з архівними й класичними записами.

«Timeless» охопить різні періоди кар’єри Прінса — від 1977 року до 2016-го, року його смерті. Дві композиції у збірці будуть альтернативними версіями раніше виданих пісень.

Анонс альбому супроводжує реліз синглу «Stone» — раніше не виданого запису весни 1995 року. Його написали Сандра Сент-Віктор, Том Гаммер і Жуль Ван Івен.

Раніше Prince Estate також представила трек «With This Tear». Його записали в Paisley Park у листопаді 1991 року, і це повністю сольне виконання Прінса.

«Timeless» вийде у кількох фізичних форматах: лімітованому фіолетовому мармуровому вінілі, стандартному чорному вінілі та CD.

Анонс збірки приурочили до Prince Celebration 2026 — щорічної події, присвяченої творчості Прінса. Вона проходитиме з 3 до 7 червня у Paisley Park, колишній студії та резиденції музиканта, і в центрі Міннеаполіса. У програмі Prince Celebration 2026 — ексклюзивні прослуховування, архівні презентації та розмови з музикантами й колабораторами Прінса.

У Міннеаполісі 1–7 червня також оголосили «Prince Celebration Week». 6 червня, напередодні дня народження музиканта, панораму міста підсвітять фіолетовим.