Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Спадкоємці Прінса випустять збірку раніше не виданих треків музиканта

Ірина Маймур 06 червня 2026
499

Спадкоємці культового американського музиканта Прінса випустять збірку його рідкісних записів під назвою «Timeless». До неї увійдуть 10 раніше не виданих треків артиста, повідомляє Variety.

Реліз запланований на 28 серпня 2026 року. Альбом вийде в межах партнерства структури Prince Estate, що управляє музичною спадщиною Прінса, із Sony Legacy Recordings — лейблом Sony Music, який працює з архівними й класичними записами.

«Timeless» охопить різні періоди кар’єри Прінса — від 1977 року до 2016-го, року його смерті. Дві композиції у збірці будуть альтернативними версіями раніше виданих пісень.

Анонс альбому супроводжує реліз синглу «Stone» — раніше не виданого запису весни 1995 року. Його написали Сандра Сент-Віктор, Том Гаммер і Жуль Ван Івен.

Раніше Prince Estate також представила трек «With This Tear». Його записали в Paisley Park у листопаді 1991 року, і це повністю сольне виконання Прінса.

Прев'ю відео

«Timeless» вийде у кількох фізичних форматах: лімітованому фіолетовому мармуровому вінілі, стандартному чорному вінілі та CD.

Анонс збірки приурочили до Prince Celebration 2026 — щорічної події, присвяченої творчості Прінса. Вона проходитиме з 3 до 7 червня у Paisley Park, колишній студії та резиденції музиканта, і в центрі Міннеаполіса. У програмі Prince Celebration 2026 — ексклюзивні прослуховування, архівні презентації та розмови з музикантами й колабораторами Прінса.

У Міннеаполісі 1–7 червня також оголосили «Prince Celebration Week». 6 червня, напередодні дня народження музиканта, панораму міста підсвітять фіолетовим.

Фото: penner / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
У Барселоні добудували найвищу вежу Саґради Фамілії — її благословить Папа Лев XIV Chanel проспонсорував реконструкцію історичного кінотеатру в Парижі Український розробник створив застосунок із кіноквізами Зеленський підписав закон про реформу кінематографа — що зміниться для українського кіно
Що дивитися: 10 фільмів червня 05 червня 2026 Продюсерка Саша Андрусик — про роботу над оперою «Матері Херсона» на замовлення Метрополітен-опери 04 червня 2026 Філософія «Ріка та Морті»: нігілізм, постмодернізм і відрижка 04 червня 2026 Краса і занепад неаполітанських пляжів Роббі Макінтоша 04 червня 2026 «Мис страху», продовження «Дому дракона» і фінал «Ведмедя»: 12 серіалів червня 03 червня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок червня 03 червня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.