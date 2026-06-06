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Український розробник створив застосунок із кіноквізами

Ірина Маймур 06 червня 2026
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Український розробник Дмитро Мостовлюк створив безкоштовний мобільний застосунок QuizHUB із кіновікторинами. У ньому користувач бачить кадр із фільму й має вгадати назву стрічки. Про це розробник написав на Reddit.

Застосунок доступний для Android та iOS. У QuizHUB є понад 100 вікторин і більше ніж 5000 запитань.

Мостовлюк кілька років робив онлайн-квізи про кіно та вів спільноту, де користувачі вгадували фільми за кадрами, змагалися й обговорювали відповіді. Ідея мобільного застосунку з’явилася після запитів від учасників цієї спільноти.

Квізи в QuizHUB створені вручну. За словами розробника, це не випадковий набір фільмів: стрічки підібрані так, щоб складатися в окремі теми й робити проходження цікавішим.

У застосунку є тематичні добірки, квізи за жанрами, роками й десятиліттями, серіалами, анімацією, професіями в кіно, першою літерою назви та фільмами з кольорами в назві.

Також у QuizHUB додали прогрес користувача, статистика проходження та лідерборд, де можна порівняти свої результати з іншими користувачами.

Фото на обкладинці: Samuel Regan-Asante / Unsplash
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