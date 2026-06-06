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Chanel проспонсорував реконструкцію історичного кінотеатру в Парижі

Ірина Маймур 06 червня 2026
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Французький бренд Chanel став спонсором реконструкції історичного незалежного кінотеатру «Сен-Жермен-де-Пре» у Парижі. Простір знову відкрився 3 червня після річного оновлення, пише WWD.

«Сен-Жермен-де-Пре» — артхаусний кінотеатр на 208 місць, розташований неподалік від відомих паризьких кав’ярень «Ле-Де-Маго» та «Кафе де Флор». Він відкрився у 1969 році й за цей час кілька разів змінював власників.

Кінотеатр був важливим місцем для паризьких кіноманів. Його цінували режисери французької «нової хвилі», зокрема Жан-Люк Годар і Франсуа Трюффо. Останнім часом простір працював як приватний кінозал при ресторані.

Chanel долучився до групи інвесторів, серед яких також продакшн- і дистрибуційна компанія Les Films du Losange. Мета партнерства — повернути кінотеатру артхаусну функцію та зберегти незалежний кінопростір на тлі зростання оренди й конкуренції зі стримінговими платформами.

Редизайн простору виконав Фабріціо Казірагі. Інтер’єр витриманий у ретроестетиці: всередині — вінтажні меблі в стилі ар-деко та літографії Жана Кокто, Пабло Пікассо й інших митців.

За підйомним екраном розташований прихований бар, де можна проводити прийоми й події.

У кінотеатрі планують показувати сучасні та класичні фільми, а також організовувати зустрічі глядачів із режисерами, акторами й іншими представниками кіноіндустрії.

Першу програму після відкриття сформували з фільмів, які нещодавно показували на Каннському кінофестивалі. Однією з перших подій стала презентація «Еластичний Рим» («Roma Elastica») за участі режисера Бертрана Мандіко та акторки Маріон Котіяр, амбасадорки Chanel.

Фото: LPLT / Wikimedia Commons
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