У Барселоні добудували найвищу вежу Саґради Фамілії — її благословить Папа Лев XIV

У Барселоні завершили будівництво Вежі Ісуса Христа — центральної й найвищої вежі Саґради Фамілії. Про це пише The Art Newspaper.

10 червня, у день 100-річчя від смерті Антоніо Ґауді, Папа Лев XIV має відслужити урочисту месу в базиліці та благословити новозавершену вежу.

Вежа Ісуса Христа стала найвищою точкою Саґради Фамілії. Її висота — 172,5 метра. Вежу увінчує чотирипроменевий хрест зі скла та білої глазурованої кераміки. Зовнішні роботи на ній завершили 20 лютого 2026 року після встановлення верхнього елемента хреста.

Саґраду Фамілію будують уже 144 роки — перший камінь був закладений ще 1882 року. Протягом цього часу реалізація проєкту Гауді стикалася з численними перешкодами: від Громадянської війни в Іспанії до пандемії COVID-19.

Завершення Вежі Ісуса Христа є одним із ключових етапів наближення базиліки до завершення, але не означає повної добудови храму. Роботи триватимуть ще близько десяти років. Попереду — завершення «Фасаду Слави», спорудження монументальних сходів і облаштування прилеглого простору.

Будівництво продовжує фінансуватися переважно за рахунок туристів: лише у 2024 році було продано близько 4,8 мільйона вхідних квитків.

Минулого жовтня собор офіційно став найвищою церквою світу, випередивши за висотою Ульмський собор у Німеччині.