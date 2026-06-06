Підніжжя Кара-Дага в окупованому Криму хочуть забудувати курортами

Біля підніжжя Кара-Дага — вулканічного масиву біля Коктебеля в окупованому Криму — планують побудувати великий рекреаційний комплекс. Проєкт пов’язаний із компанією, засновником якої є колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Едуард Гривковський, пише Крим.Реалії.

За даними видання, підконтрольне Росії Міністерство економічного розвитку Криму повідомило про меморандум щодо інвестиційного проєкту «Мультиформатний рекреаційний комплекс у смт Коктебель». Його підписали в межах Петербурзького міжнародного економічного форуму 2026 року між підконтрольною Росії Радою міністрів Криму та ТОВ «СЗ “Форум-Чайка”».

Заявлений обсяг інвестицій — 10 млрд рублів. На площі понад 76 тис. кв. м планують збудувати готелі, вілли, таунхауси, гостьові будинки та курортні резиденції. Проєкт розрахований на 10 років.

У російському відомстві заявляють, що забудову планують за «каскадним принципом» і хочуть інтегрувати її в рельєф місцевості. Наразі команда проєкту, за їхніми даними, веде переговори з готельними операторами.

Компанія «СЗ “Форум-Чайка”» зареєстрована в Судаку. Її засновник — бізнесмен Едуард Гривковський. У 2006–2014 роках він був депутатом Верховної Ради Криму від проросійської партії «Союз», а з 2006 до 2010 року — першим заступником і заступником голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

До анексії Криму засновником фірми було київське ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СИСТЕМ». Крим.Реалії також зазначають, що Гривковський пов’язаний із низкою будівельних компаній. У 2018 році СБУ оголосила його в розшук за статтею про державну зраду.

Кара-Даг — одна з найцінніших природних територій Криму. Для збереження природи вулканічного масиву там створили Карадазький природний заповідник. Його заснували 9 серпня 1979 року постановою Ради міністрів УРСР.

Площа заповідника становить 2874,2 га, з них 2065,1 га — суша, а 809,1 га — акваторія Чорного моря. Аквально-скельний комплекс Карадага має статус водно-болотних угідь міжнародного значення за Рамсарською конвенцією.

Активіст руху #LIBERATECRIMEA на умовах анонімності повідомив Крим.Реалії, що межі заповідника майже впритул підходять до Коктебеля. На його думку, забудувати територію біля Кара-Дага готелями й не зачепити заповідні межі практично неможливо.

У Коктебелі вже виникали конфлікти через багатоповерхову забудову. У 2022 році біля підніжжя гори Юнге почали будувати 12-поверховий комплекс, а у 2023 році забудовник отримав дозвіл на 16- та 17-поверхові будівлі. Після цього місцеві жителі протестували й зверталися до російської влади. Мешканці заявляли, що багатоповерхова забудова змінить вигляд Коктебеля, зашкодить пейзажу та може вплинути на розвиток планерного спорту.