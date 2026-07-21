Єврокомісія оштрафувала AliExpress на €550 млн через продаж підробок і небезпечних товарів

Європейська комісія оштрафувала китайський маркетплейс AliExpress на €550 мільйонів за порушення Закону про цифрові послуги. За висновками регулятора, маркетплейс неналежно оцінював і зменшував ризики поширення незаконних, небезпечних та контрафактних товарів.

Перевірки Єврокомісії показали, що на AliExpress залишалися у продажу підробки, небезпечні іграшки та косметика. Деякі виявлені товари були доступні протягом кількох тижнів, а рекомендаційні й рекламні системи продовжували показувати їх користувачам до фактичного видалення.

У Єврокомісії дійшли висновку, що AliExpress переоцінила ефективність своєї модерації. Компанія також не врахувала, що кількість працівників, які перевіряли потенційно незаконні товари, не відповідала обсягу роботи.

Продавці могли обходити вимоги, навмисно розміщуючи продукцію в неправильних категоріях із менш суворими правилами. Платформа виділила недостатньо працівників для перевірки категоризації, а її система не виявляла такі порушення до публікації товарів.

AliExpress також неналежно застосовувала санкції до продавців незаконної продукції. Магазини-порушники могли продовжувати роботу навіть після покарання з боку платформи.

Неефективною виявилася і система, яка мала підтверджувати право продавця використовувати певний бренд. Через недоліки перевірки та нестачу працівників продавці могли обходити її й публікувати контрафактні товари, які видаляли лише згодом.

Розмір штрафу визначили з огляду на характер і серйозність порушень, кількість користувачів у ЄС, яких вони могли зачепити, та їхню тривалість. За даними Єврокомісії, порушення тривали щонайменше до червня 2025 року. Новизну Акта про цифрові послуги врахували як пом’якшувальну обставину.

Офіційне розслідування щодо AliExpress розпочали в березні 2024 року. Воно стосувалося оцінювання ризиків, модерації, реклами, рекомендаційних систем, перевірки продавців і доступу дослідників до даних. У червні 2025 року Єврокомісія оприлюднила попередні висновки щодо неналежної протидії поширенню незаконних товарів.

AliExpress має до 20 жовтня 2026 року подати план дій із заходами для усунення порушень. Після його розгляду Єврокомісія визначить термін їх виконання. Якщо платформа не виконає рішення, їй можуть призначити додаткові періодичні штрафи.

AliExpress не погодилася з рішенням. У компанії назвали суму штрафу непропорційною та заявили, що оскаржуватимуть його.