Великий Луг на місці водосховища Каховської ГЕС закликають внести до списку ЮНЕСКО

Великий Луг пропонують внести до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ініціативу підтримали понад 100 організацій і більш як 300 науковців, природоохоронців та діячів культури, повідомила Українська природоохоронна група.

Серед підписантів також є культурні інституції, національні природні парки та інші державні установи. Звернення адресували Міністерству культури України та Національній комісії України в справах ЮНЕСКО. Його автори закликають розпочати офіційну процедуру та створити робочу групу за участі представників держави, наукової спільноти і громадськості.

Робоча назва потенційного об’єкта — «Великий Луг Нижнього Дніпра: культурно-природний ландшафт Запорозьких Січей». Фахівці вже підготували концепцію, наукове обґрунтування та робочу чернетку форми для подання до Попереднього списку. Документи ще мають доопрацювати, зокрема визначити межі об’єкта, його культурні і природні складові та систему подальшого управління.

Попередній список містить об’єкти, які держава може в майбутньому номінувати до Списку всесвітньої спадщини. Внесення до нього не означає отримання статусу ЮНЕСКО й не гарантує подальшого схвалення. Водночас Комітет всесвітньої спадщини не розглядає повну номінацію, якщо території немає в Попередньому списку відповідної держави.

Великий Луг — історичний річково-заплавний ландшафт Нижнього Дніпра. До створення Каховського водосховища це була розгалужена система рукавів і проток Дніпра, островів, озер, боліт, очеретяних заростей, луків та заплавних лісів. Територію заселяли представники різних археологічних культур ще від доби пізнього палеоліту.

Природна структура Великого Лугу згодом стала основою для існування Запорозьких Січей. Річкові протоки, острови й заболочені території забезпечували козацьким осередкам захист, шляхи сполучення та простір для господарювання. Тому автори концепції пропонують розглядати Великий Луг як цілісний історичний ландшафт, у якому природне середовище безпосередньо впливало на формування козацької військової та політичної системи.

У середині ХХ століття значну частину Великого Лугу затопили під час створення Каховського водосховища. Під водою опинилися природні території, села, кургани, кладовища, археологічні об’єкти та місця, пов’язані з історією Запорозьких Січей.

Після того як російські війська зруйнували греблю Каховської ГЕС у червні 2023 року, значна частина колишнього водосховища знову стала суходолом. На території почалося природне відновлення заплавних екосистем: формується рослинний покрив, з’являються молоді ліси, мілководні та заболочені ділянки. Науковці водночас наголошують, що для оцінювання масштабів і довгострокових результатів цього процесу потрібен подальший моніторинг.

Ініціатори вважають, що потенційна номінація може сприяти міжнародному визнанню ролі українського козацтва та Нижнього Дніпра, підтримати дослідження території і вплинути на підходи до її майбутнього збереження. Вона також має привернути увагу до наслідків радянського перетворення річкового ландшафту та екологічної шкоди, завданої російською агресією.

Після завершення 48-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ініціатори планують доопрацьовувати форму для подання Великого Лугу до Попереднього списку в співпраці з профільним сектором Міністерства культури. Сесія Комітету триває у південнокорейському Пусані з 19 до 29 липня.