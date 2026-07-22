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Франція першою в ЄС заборонила соцмережі для дітей до 15 років

Ірина Маймур 22 липня 2026
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Парламент Франції остаточно схвалив законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для дітей молодших за 15 років. Франція стала першою країною ЄС, яка підтримала загальне обмеження для цієї вікової групи, повідомляє The Guardian.

Після схвалення Сенатом Національні збори підтримали документ 279 голосами проти 81.

Із 1 вересня діти молодші за 15 років не зможуть створювати нові облікові записи в соцмережах. На вже наявні акаунти заборона пошириться із січня 2027 року.

Відповідальність за виконання нових правил покладуть на платформи. Міністерка цифрових технологій Франції Анн Ле Енанфф заявила, що інструменти перевірки віку вже існують, а додаткові рішення ще розробляють. За її словами, протягом чотирьох місяців користувачі у Франції повинні будуть підтвердити свій вік. Облікові записи дітей молодших за 15 років закриють. Міністерка також запевнила, що персональні дані користувачів захищатимуть.

Заборона не поширюватиметься на онлайн-енциклопедії та освітні платформи, а покарання для дітей або їхніх батьків не передбачене. Документ також забороняє користуватися мобільними телефонами в ліцеях — французьких закладах старшої школи. Це положення має запрацювати з початком нового навчального року.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав рішення «великим кроком уперед» у захисті дітей і підлітків. Тепер документ має розглянути Конституційна рада, після чого розпочнеться практичне запровадження заборони.

Під час розгляду документа палати парламенту пропонували різні підходи. Сенат виступав за створення переліку шкідливих платформ і доступ до інших соцмереж за згодою батьків. Зрештою перевагу віддали загальній забороні, яку пропонували Національні збори. Частина лівих депутатів критикувала механізм перевірки віку, швидкість запровадження обмежень, можливість їх обходу та ризики для приватності.

Інші країни ЄС — Греція, Словенія та Швеція — також планують обмежити доступ неповнолітніх до соцмереж. Іспанія розглядає заборону соцмереж для дітей до 16 років, Австрія — до 14.

Фото: camilo jimenez / Wikimedia Commons
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