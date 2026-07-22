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Підкинули свинячі голови й облили поріг кров’ю: G×Bar у Києві заявив про тиск через підтримку ЛГБТІК+ спільноти

Ірина Маймур 22 липня 2026
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Уранці 21 липня біля входу до G×Bar Special у Києві невідомі залишили відрізані голови й нутрощі свиней та облили поріг кров’ю. Про це повідомила команда мережі б’юті-просторів.

На оприлюдненому брендом відео видно людину із закритим обличчям, яка залишає предмети біля фасаду закладу.

У поліції Києва підтвердили, що біля салону виявили частини туш свійських тварин. Вхідні двері й фасадні вікна були облиті невідомою рідиною.

Тепер правоохоронці встановлюють осіб, причетних до інциденту. Окрім того, відкрили провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

У G×Bar заявили, що протягом останнього місяця бренд і його працівники стикаються з погрозами фізичною розправою, пошкодженням майна та атаками на сторінки просторів у Google Maps. За словами команди, невідомі також розклеювали на вікнах гомофобні наліпки, проводили акції біля закладу й залишали написи на прилеглій території. У мережі оприлюднювали персональні дані та домашні адреси працівників і погрожували їхнім родинам.

У G×Bar пов’язують тиск із позицією бренду щодо підтримки прав ЛГБТІК+ людей. Ситуації передував інцидент під час Маршу рівності, який відбувся в Києві 21 червня. Юліана Казнодій, яка на той момент працювала в G×Bar, потрапила на відео, де топтала ЛГБТІК+ прапори. Журналістам Hromadske вона сказала, що «витирала ноги», оскільки забруднила взуття.

Після розголосу UkrainePride та KyivPride закликали компанію відреагувати на поведінку працівниці. Казнодій згодом перепросила, а G×Bar заявив, що не згоден із її діями і висловлюваннями, та припинив із нею співпрацю.

Фото: G×Bar
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