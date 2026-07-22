У Луврі після пограбування знову відкриють Галерею Аполлона

Галерея Аполлона в паризькому Луврі, яку закрили після пограбування в жовтні 2025 року, знову відкриється для відвідувачів 22 липня. Коштовностей та інших цінних експонатів у залі не буде, повідомляє France 24.

Президент-директор Лувру Крістоф Лерібо розповів, що колекції та цінні предмети, які раніше демонстрували в Галереї Аполлона, прибрали. Після відкриття відвідувачі зможуть оглядати саму залу та її історичний інтер’єр XVII століття — без колишньої експозиції коштовностей.

Галерею Аполлона створили за часів Людовика XIV. Вона стала першою королівською галереєю у Франції та згодом вплинула на оформлення Дзеркальної галереї у Версалі.

Для прикрас, які не викрали, Лувр планує облаштувати в іншій частині музею окреме захищене приміщення без вікон.

«Ми створимо захищену залу, фактично сховище, в іншій частині музею. Це потребуватиме дуже масштабних робіт, а також пошуку відповідного місця і фінансування», — сказав Лерібо.

Музей ще не визначив, де саме розташується сховище та коли його збудують. Наразі проєкт перебуває на етапі планування.

Пограбування сталося вранці 19 жовтня 2025 року. Зловмисники, переодягнені в будівельників, скористалися підйомником на вантажівці, проникли до Галереї Аполлона та викрали вісім коштовностей французької корони. Загальну вартість викраденого оцінили у €88 мільйонів.

Крадіжка виявила серйозні проблеми в системі безпеки Лувру та спричинила внутрішню кризу в музеї. Після пограбування в установі змінилося керівництво: Лоранс де Кар на посаді замінив Крістоф Лерібо. Нині він офіційно обіймає посаду президента-директора Лувру.

Пограбування також стало приводом для парламентського розслідування щодо захисту національної спадщини та безпеки французьких музеїв. Відповідний звіт парламентська комісія ухвалила в травні 2026 року.