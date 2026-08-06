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Український метал-гурт IGNEA випустив кліп, знятий серед модерністської архітектури Києва

Іван Назаренко 06 серпня 2026
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Український метал-гурт IGNEA випустив кліп, знятий серед модерністської архітектури Києва

Український модерн метал-гурт IGNEA представив сингл «Darkness» та кліп на нього, знятий біля знакових модерністських будівель Києва.

Композиція стала другою роботою з майбутнього альбому «Monumental», реліз якого запланований на 23 жовтня на австрійському лейблі Napalm Records, повідомили БЖ представники гурту.

Відео знімали біля готелю «Салют», Національної бібліотеки імені Вернадського, на станціях метро «Дніпро» та «Славутич», а також на центральних вулицях столиці.

Частину сцен відзняли в Київському національному університеті будівництва і архітектури. У фіналі пісні звучить український текст у виконанні Галицького камерного хору «Євшан».

За словами вокалістки Хель Богданової, «Darkness» присвячена ностальгії за минулим і Києвом, який змінюється через війну.

Вона розповіла, що знімання відбувалося під час масованих російських атак. Напередодні першого знімального дня учасники команди майже не спали через нічний обстріл, а вже на локації поруч вибухнув дрон.

Новий альбом IGNEA «Monumental» присвячений темі ностальгії та натхнений модерністською архітектурою, ретрофутуризмом і промисловим дизайном.

Значну частину матеріалу музиканти написали взимку 2025–2026 років у Києві під час тривалих відключень електроенергії.

Зведення і мастеринг платівки виконав номінований на «Греммі» продюсер Якоб Хансен, відомий співпрацею з DELAIN, Amaranthe, Arch Enemy, Amon Amarth та Epica. На альбомі також з’являться запрошені музиканти — фронтмен Combichrist Енді ЛаПлегуа та вокалістка гурту HIRAES Брітта Ґьортц.

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