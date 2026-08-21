Дейв Батіста стане новим Кратосом у серіалі «God of War» від Amazon

Колишній американський рестлер Дейв Батіста офіційно отримав головну роль Кратоса у серіалі «God of War» від Amazon Prime Video, заснованому на однойменній серії відеоігор. Про це повідомляє Variety.

На початку серпня стало відомо, що Батіста веде переговори про роль після того, як попередній виконавець Кратоса Раян Герст зазнав розриву біцепса і потребував операції. Через травму його повернення до зйомок могло затягнутися до 2027 року, тому Amazon і Sony вирішили знайти нового актора.

Prime Video вже замовив два сезони «God of War», які планують знімати один за одним. Виробництво стартувало у Ванкувері в лютому, а після затвердження Батісти фільмування мають відновити найближчими тижнями. Усі сцени з Кратосом, які вже встигли відзняти з Герстом, доведеться перезняти.

Сюжет адаптації базуватиметься на двох останніх іграх серії God of War. Кратос разом із десятирічним сином Атреєм вирушить у подорож, щоб розвіяти прах своєї дружини Фей. На цьому шляху герої зіткнуться з богами скандинавського пантеону. Кратос намагатиметься навчити сина бути кращим богом, тоді як Атрей допомагатиме батькові стати кращою людиною.

Дейв Батіста — американський актор і колишній професійний рестлер, який став відомим завдяки виступам у WWE під ім’ям Batista. Він шість разів ставав чемпіоном світу та двічі перемагав у Royal Rumble.

Після завершення активної рестлерської кар’єри Батіста зосередився на кіно. Найбільшу популярність йому принесла роль Дракса Руйнівника у франшизі Marvel «Вартові галактики» та фільмах «Месники». Також він знімався у «Спектрі» про Джеймса Бонда, «Тому, хто біжить по лезу 2049» та інших великих проєктах.

Нагадаємо, раніше у мережі оприлюднили трейлер документального фільму «Дольф: Незламний» про життя та кар’єру шведського актора й зірки бойовиків Дольфа Лундгрена. Стрічка розповідає про дитинство актора, його кар’єру в кіно, численні травми та боротьбу з раком. У ній також з’являться Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер і Жан-Клод Ван Дамм — колеги Лундгрена за бойовиками.