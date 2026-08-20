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Вийшов трейлер фільму про зірку бойовиків Дольфа Лундгрена — прем’єра в жовтні

Ірина Маймур 20 серпня 2026
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Вийшов трейлер документального фільму «Dolph: Unbreakable» («Дольф: Незламний») про життя та кар’єру шведського актора й зірки бойовиків Дольфа Лундгрена, пише JoBlo.

Прев'ю відео

У фільмі використали особисті інтерв’ю, домашні відео, архівні фотографії та кадри з фільмів Лундгрена. Стрічка розповідає про дитинство актора, його кар’єру в кіно, численні травми та боротьбу з раком. У ній також з’являться Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер і Жан-Клод Ван Дамм — колеги Лундгрена за бойовиками.

Роботу над «Dolph: Unbreakable» почали у 2020 році, під час пандемії COVID-19. За словами Лундгрена, на той момент він уже знявся майже в сотні фільмів і вважав, що його життя та кар’єра можуть стати основою для документальної історії.

Того ж року в актора діагностували рак нирки. Певний час він не розповідав про хворобу знімальній групі, однак 2021 року запропонував зробити її частиною фільму.

«Справи виглядали не надто добре. Тому у 2021 році я сказав їм, що, можливо, варто трохи більше зосередитися на цьому, бо я можу не дожити до прем’єри», — розповів Лундгрен.

Під час хвороби актора лікарі в певний момент прогнозували йому лише кілька років життя. У 2025 році Лундгрен повідомив, що позбувся раку.

У США фільм «Dolph: Unbreakable» вийде 6 жовтня на цифрових платформах і в сервісах відео на замовлення (VOD).

Крім того, 22 вересня видавництво Harper Horizon випустить мемуари Лундгрена «Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle» («Достойні битви: пошук сили в боротьбі»), у яких він також розповідає про свій життєвий досвід і боротьбу з хворобою.

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