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Українського дайвера затримали в Хорватії під час зйомок фільму про «Північні потоки» — його підозрюють у причетності до диверсії

Іван Назаренко 21 серпня 2026
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У Хорватії затримали українського дайвера Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році. Про це повідомляє The Guardian.

Затримання відбулося в Пулі, і, як з’ясувалося, Журавльов міг бути консультантом фільму «Зміїний острів», що розповідає про цю диверсію.

Фільм знімає режисер Даґ Лайман, відомий за «Ідентифікацією Борна» та «На межі майбутнього». У стрічці грають Шон Пенн та Едрієн Броуді. Частину сцен знімали в Загребі, на вулицях відтворили військові блокпости, а актори з’являлися у формі українських військових.

За даними німецьких медіа, Журавльов перебував у Хорватії саме у зв’язку зі зйомками фільму. Представники виробництва наразі не пояснили, яку роль він міг виконувати на майданчику.

Журавльова затримали 20 серпня за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною. Німецька прокуратура вважає його професійним водолазом, який входив до групи українців, причетних до встановлення вибухівки на газопроводах. Сам Журавльов та інші підозрювані заперечують свою причетність до диверсії.

У 2024 році Журавльова намагалися затримати в Польщі, однак він виїхав до України. За даними німецького Der Spiegel, йому тоді нібито допоміг український військовий аташе у Варшаві, який вивіз підозрюваного через кордон у багажнику дипломатичного автомобіля.

У 2025 році польський суд відмовився виконувати німецький ордер на арешт Журавльова. Суд заявив, що Німеччина не має належної юрисдикції у справі, а сам підрив газопроводів потенційно можна розглядати як частину оборонної війни України проти Росії.

Тепер питання про екстрадицію Журавльова має вирішити Хорватія. Його адвокат заявив, що справа може стати важливим випробуванням для європейського законодавства, адже польський суд уже ухвалював рішення щодо того самого підозрюваного та тих самих обставин.

Тим часом зйомки «Зміїного острова» тривають. Фільм має художньо відтворити версію подій, за якою група українських водолазів заклала вибухівку біля газопроводів «Північний потік» у Балтійському морі. Українська влада та підозрювані заперечують причетність Києва до диверсії.

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