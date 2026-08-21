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Джастін Бібер хоче випустити власний смартфон під брендом SKYLRK

Кирило Шостак 21 серпня 2026
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Канадський співак Джастін Бібер заявив, що хоче випустити власний телефон під брендом SKYLRK, який останнім часом активно розширює асортимент за межі одягу та взуття. Про це артист написав у соцмережі X.

«Я хочу зробити телефон SKYLRK», — заявив Бібер, однак жодних подробиць про можливий пристрій, його характеристики чи терміни виходу наразі не повідомив.

SKYLRK стартував як fashion-бренд, зосереджений на одязі, взутті та окулярах. Згодом компанія почала розвивати й технологічний напрям, зокрема представила концепти власного аудіообладнання — навушників та колонок, а також аксесуари, як-от чохоли для телефону.

Цього тижня Бібер також показав майбутні кросівки SKYLRK Sensory Runner. За словами артиста, над моделлю він працював близько чотирьох років, однак дати релізу поки що не оголосив.

Джастін Бібер — канадський співак, який народився 1 березня 1994 року в Лондоні, провінція Онтаріо, а виріс у Стратфорді. Популярність він здобув ще підлітком після того, як його відео на YouTube помітив менеджер Скутер Браун. 2009 року Бібер випустив дебютний реліз «My World», а світову популярність йому принесла, зокрема, пісня «Baby».

2025 року після кількарічної перерви артист повернувся з альбомами «SWAG» та «SWAG II». Перший із них отримав чотири номінації на «Греммі-2026», зокрема в категорії «Альбом року». Загалом Бібер має дві премії «Греммі» та 27 номінацій.

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