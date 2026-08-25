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KFC випустить збірку маловідомих українських віршів «Віднайдені рядки»

Кирило Шостак 25 серпня 2026
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KFC випустить збірку маловідомих українських віршів «Віднайдені рядки»

KFC запускає культурний проєкт на підтримку української поезії та готує до видання збірку «Віднайдені рядки». До неї увійдуть маловідомі, рідко друковані та менш популярні твори українських авторів і авторок XIX–XXI століть. Про це БЖ повідомили організатори проєкту.

Збірку створюють спільно з упорядницею Настасією Євдокимовою та «Видавництвом Старого Лева». Мета проєкту — повернути українську поезію у повсякденне життя та показати, як тексти минулих століть можуть відгукуватися сучасному читачеві.

Організатори прагнуть зробити українську поезію ближчою українцям — задля читання не лише з особливої нагоди, а й за ранковою кавою, під час обідньої перерви, дорогою містом чи ввечері перед сном.

Саме навколо різних миттєвостей дня побудована і структура «Віднайдених рядків». Збірка складатиметься з чотирьох частин: «Ранок», «Обідня перерва», «Призахідне сонце» та «Глибока ніч». Таким чином, до кожної пори доби будуть свої вірші.

У відео поезію поєднали з містами, які мають особливе значення для їхніх героїв. В Одесі Даніель Салем читає фрагменти «Далі, далі від душного міста!» Лесі Українки, у Львові Руся Данілкіна — «Люблю» Уляни Кравченко, а в Києві Антоніна Хижняк — «Літо» Олени Теліги.

Нагадаємо, раніше громадська спілка «Українська видавнича асоціація» звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням скликати засідання РНБО щодо стану та відновлення видавничої галузі й критичної інфраструктури книговидання. В асоціації заявляють, що після серії російських атак галузь зазнала значних втрат, а чинних механізмів компенсації недостатньо.

Фото надані БЖ командою проєкту
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