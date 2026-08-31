Канада відмовилася визнавати назву «озеро Америка» Трампа та встановила білборд із написом «Онтаріо»

Президент США Дональд Трамп розпорядився, щоб американські державні установи називали озеро Онтаріо «озером Америка». У відповідь канадський прем’єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд встановив білборд із написом: «Озеро Онтаріо. Зараз і назавжди». Про це повідомляє The Guardian.

Трамп оголосив про перейменування 27 серпня, підписавши відповідний указ. Він стосується американських федеральних установ і не змінює назву озера в Канаді чи інших країнах.

Водночас Google Maps уже змінили назву для користувачів зі США. У Канаді озеро й надалі називається Онтаріо, а за межами США та Канади Google показує обидві назви.

Канадський прем’єр-міністр Марк Карні відкинув перейменування. Назва Онтаріо походить із мови корінного народу вендатів і використовується вже понад 400 років.

Саме походження назви стало одним із аргументів проти рішення Трампа. Верховний представник нації вендатів П’єр Пікар заявив, що перейменування намагається стерти історію, культуру та ідентичність корінного народу.

Трамп своєю чергою продовжив глузувати з Канади в соцмережах. Він опублікував відео, створене за допомогою ШІ, на якому перекидає табличку «Lake Ontario», замінює її на «Lake America» і танцює під пісню «YMCA» гурту Village People.

Trump just posted this AI video of himself replacing the Lake Ontario sign with a “Lake America” sign.



I’ll never understand how 77 million people voted for this buffoon. pic.twitter.com/HSUpqMa0oP — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 29, 2026

Іще в одному ШІ-відео Трамп показав канадських гусей зі своєю зачіскою, які зі зброєю захищають «озеро Америка».

Trump just posted this video featuring armed geese — all sporting what appears to be Trump-style hair. pic.twitter.com/JNjQuaesAw — Orla Joelsen (@OJoelsen) August 29, 2026

Форд у відповідь заявив, що назва Онтаріо переживе Трампа: «Після того як президента Трампа не стане, воно все одно називатиметься озером Онтаріо».

Він також порівняв указ із сюжетом американського сатиричного шоу «Saturday Night Live» та заявив, що ніхто в Канаді не називатиме водойму «озером Америка».

Озеро Онтаріо — найменше за площею серед п’яти Великих озер Північної Америки. Його площа становить близько 19 тисяч квадратних кілометрів.