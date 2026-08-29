На честь Доллі Партон можуть назвати аеропорт Нешвілла

Губернатор Теннессі Білл Лі запропонував назвати Міжнародний аеропорт Нешвілла на честь кантрі-співачки Доллі Партон, яка померла 25 серпня у віці 80 років. Рішення ще не ухвалене — пропозицію та правила найменування аеропорту розглянуть 17 вересня, пише Deadline.

Офіс губернатора повідомив, що ініціативу вже обговорили з командою Партон. Її представники подякували за пропозицію та заявили, що готові продовжити розмову.

«Надзвичайне життя Доллі Партон назавжди вплетене в історію нашого штату. Від її сільського дому в горах Східного Теннессі до світових сцен — Доллі всюди несла із собою дух Теннессі», — заявив Лі.

Ідея назвати аеропорт на честь Партон з’явилася ще до її смерті. Минулого року запустили відповідну петицію після іншої пропозиції — назвати аеропорт на честь президента США Дональда Трампа. Після смерті співачки кількість підписів під петицією різко зросла.

Нині аеропорт використовує абревіатуру BNA, що розшифровується як «Аеропорт Беррі-Філд, Нашвілл». Аеродром назвали на честь Гаррі Сміта Беррі, уродженця Теннессі та ветерана Першої і Другої світових воєн, який долучився до його створення.

Доллі Партон померла 25 серпня у віці 80 років. За понад пів століття кар’єри вона написала понад 3000 пісень, серед яких «Jolene», «9 to 5» та «I Will Always Love You», і здобула 11 премій «Ґреммі».

Раніше ми писали, що пісня Доллі Партон «Jolene» очолила глобальний чарт Spotify після смерті легендарної кантрі-співачки. 26 серпня композицію прослухали понад 4,7 мільйона разів у світі — напередодні вона посідала 26-те місце.