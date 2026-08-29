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У Києві відкриють фотовиставку про роботу рятувальників після російських атак

Ірина Маймур 29 серпня 2026
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У Києві відкриють фотовиставку про роботу рятувальників після російських атак

3 вересня в Національному музеї Тараса Шевченка відкриють виставку документальної фотографії «Рятувати столицю» про роботу київських рятувальників під час повномасштабної війни. На ній покажуть непостановочні кадри, зроблені під час ліквідації наслідків обстрілів, гасіння пожеж, розбору завалів та евакуації людей.

Усі світлини зафіксували під час реальної роботи Київського гарнізону ДСНС. Частину кадрів зробили українські фотографи, частину — пресцентр ДСНС Києва.

До експозиції увійшли роботи Євгена Малолєтки, Олега Петрасюка, Павла Петрова, Костянтина і Влади Ліберових, Данила Павлова, Сергія Коровайного, В’ячеслава Ратинського, Антона Штуки, Романа Пилипія, Сергія Нужненка, Владислава Мусієнка, Анатолія Степанова, Юлії Кочетової та Микити Шандиби.

Організатор проєкту — Головне управління ДСНС України у Києві. Виставку проводять за підтримки Української асоціації професійних фотографів (UAPP) та Національного музею Тараса Шевченка.

Виставка «Рятувати столицю» триватиме з 3 до 20 вересня.

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