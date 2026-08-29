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Після російських атак Мінкульт відновить закупівлі книжок для бібліотек і запустить гранти для видавців

Ірина Маймур 29 серпня 2026
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Після російських атак Мінкульт відновить закупівлі книжок для бібліотек і запустить гранти для видавців

Міністерство культури України готує пакет підтримки книжкової галузі після серії російських атак на видавництва, друкарні та книжкові склади. Уперше з 2022 року планують відновити державну програму поповнення бібліотечних фондів, а для малих видавництв — запустити швидкі гранти. Також міністерство працює над страхуванням воєнних ризиків для готових книжкових накладів, повідомила заступниця міністерки культури Богдана Лаюк.

Механізм закупівлі українських книжок для бібліотек Мінкульт готує разом із Міністерством фінансів. Окремо з Міністерством освіти працюють над закупівлею книжок для шкільних бібліотек.

Програму швидких грантів для малих видавництв, зокрема на друк книжок, розробляють разом із Київською школою економіки,«Книжковим Арсеналом» та Українським інститутом книги. Її умови планують оголосити найближчим часом, після чого розпочнуть фандрейзингову кампанію з партнерами.

Серед інших рішень, над якими працює Мінкульт, — страхування воєнних ризиків для готових книжкових накладів, розширення програми «єКнига» та залучення міжнародного фінансування. Проєкт компенсації оренди книгарням уже передали на розгляд уряду.

У 2027 році програму «Тисячовесна» планують поширити на книжки та адаптувати до потреб галузі. Крім того, міністерство працює з партнерами над залученням коштів для пільгового кредитування видавців.

Частина допомоги для постраждалого бізнесу доступна вже зараз. Підприємства можуть отримати гранти «Власна справа» до 2,5 млн грн, а друкарні — гранти для переробних підприємств до 16 млн грн на відновлення виробництва.

За даними Мінкульту, лише за літо 2026 року внаслідок російських атак було знищено понад 10 мільйонів книжок, а прямі втрати перевищили 1,2 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксували щонайменше 21 атаку на об’єкти книжкової сфери.

У липні російські удари знищили центральний склад Denka Logistics, де зберігалося близько 800 тисяч книжок BookChef, а згодом — склад «Книголаву» приблизно з 250 тисячами примірників та друкарню групи «Конві». У серпні постраждали склади «Ранку» в Харкові, офіси і склади кількох видавництв у Києві, а під час атаки 28 серпня — склад у селі Святопетрівському, де зберігалися книжки Readeat, Book.ua, Vivat, «Основ», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ», «Уробороса», «Чорних овець» та інших.

У Readeat знищено понад 60 тисяч книжок, попередні втрати перевищують 23 млн грн. Повний масштаб збитків ще встановлюється.

За словами Лаюк, цього року галузь уже втратила у вогні щонайменше третину книжок. Вона пояснює, що знищені наклади мали забезпечити видавництвам обігові кошти та фінансування наступних проєктів.

«Це книжки, які мали забезпечити обігові кошти й можливість наступних проєктів», — написала вона.

За її оцінкою, такі втрати можуть призвести до скорочення кількості дебютів, книжок українських авторів, експериментальних видань та окремих перекладних проєктів. Найвідчутнішими наслідки можуть бути для малих і нішевих видавництв.

Фото: Тетяна Бережна
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