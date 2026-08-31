У Боярці утеплять мозаїку Василя Хімочки, а на її місці намалюють копію закритого панно

У місті Боярці на Київщині утеплять фасад ліцею «Престиж», на якому розміщена мозаїка «Мереживо звуків» українського монументаліста Василя Хімочки. При цьому зберегти оригінальний твір не вдасться, повідомили у Боярській міській раді.

У міськраді заявили, що залишити панно відкритим під утепленням неможливо. Замість нього з’явиться «малюнок, який точно копіює зображення оригінальної мозаїки».

Таке рішення ухвалили за результатами голосування, яке відбувалося на офіційній сторінці міськради у Facebook з 21 липня. Найбільшу підтримку із 79,5% голосів отримав варіант із зображенням мозаїки, хоча на той момент не було оголошено, що це буде лише копія панно.

Заява міської ради спричинила обурення мешканців міста, оскільки під час голосування не повідомляли, що мозаїку буде знищено, а замість неї з’явиться малюнок. У коментарях люди виступали за збереження мозаїки Василя Хімочки в цілісному вигляді.

Водночас у Києві вже є кілька успішних прикладів термомодернізації шкіл зі збереженням мозаїк на їхніх фасадах. Зокрема, це ліцей № 194 «Перспектива» на Оболоні, школа № 98 на Воскресенці, ліцей № 136 на Русанівці та ліцей № 303 на Позняках, а також фасад Палацу дитячої та юнацької творчості Солом’янського району.