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«Месники: Завершення» повертаються в кінотеатри — трейлер повторного показу поставив рекорд за переглядами

Кирило Шостак 31 серпня 2026
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Трейлер повторного прокату фільму «Месники: Завершення» набрав 77 мільйонів переглядів у всіх соціальних мережах за перші 24 години, встановивши рекорд серед трейлерів повторних кінопоказів. Про це повідомляє Hypebeast.

Для порівняння, трейлер до 40-річчя «Топ Ґана» зібрав 19 мільйонів переглядів за добу, до повторного прокату «Аватара» — 14 мільйонів, а «Титаніка» — 13 мільйонів. Так, результат «Месників» у більш ніж чотири рази перевищив найближчий показник.

«Месники: Завершення» повернуться в кінотеатри 25 вересня. Повторний прокат має повернути глядачів до кіновсесвіту Marvel, а також підготувати їх до наступного великого релізу франшизи — «Месники: Судний день».

До спеціального показу додадуть ексклюзивний фрагмент із майбутнього фільму, прем’єру якого заплановано на 18 грудня.

«Месники: Завершення» залишається найуспішнішим фільмом Marvel. Під час прокату у 2019 році стрічка зібрала близько $2,8 мільярда, тимчасово ставши найкасовішим фільмом в історії.

Нагадаємо, HBO Max офіційно замовив восьмисерійний псевдодокументальний серіал DC Studios «The People v. Gorilla Grodd» («Народ проти Горили Гродда»). Проєкт буде стилізовано під true crime: журналіст Daily Planet Джиммі Олсен розслідуватиме, чи справедливо Горилу Гродда засудили за вбивство батька.

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