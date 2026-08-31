Олівія Родріґо провела благодійний фестиваль, де зібрала $20 мільйонів на підтримку жінок

Американська співачка Олівія Родріґо організувала благодійний фестиваль Daisy Chain Fields у Каліфорнії, який допоміг зібрати $20 мільйонів на підтримку жіночого здоров’я, трудових прав та доступу до медичної допомоги. Про це повідомляє Associated Press.

На фестивалі виступили артистки з різних поколінь, зокрема Chappell Roan, Doechii, Bikini Kill, Santigold та сама Родріґо. Напередодні заходу співачка оголосила, що зібраних коштів уже достатньо для пожертвування $10 мільйонів десятьом некомерційним організаціям. Серед них — Planned Parenthood, National Women’s Law Center та Black Mamas Matter Alliance.

Ще $10 мільйонів пообіцяла виділити філантропка Мелінда Френч Гейтс через свою організацію Pivotal Ventures. Вона з’явилася на сцені на початку виступу Родріґо та подякувала співачці за те, що та допомагає молодому поколінню усвідомлювати значення власного голосу.

На території фестивалю облаштували спеціальний простір, де представники благодійних організацій розповідали відвідувачам про свою роботу. Там можна було дізнатися про послуги у сфері репродуктивного здоров’я, підтримку матерів та трудові права домашніх працівників.

Окрему мистецьку інсталяцію створили Guerilla Girls. Відвідувачам запропонували написати на дошках те, що їх найбільше турбує. Серед написів були заклики захищати квір-дітей, забезпечити право на аборт та не допустити діяльності міграційної служби ICE.

Родріґо каже, що надихалася Lilith Fair — фестивалем, який у 1990-х роках об’єднав жінок-виконавиць і зібрав близько $10 мільйонів на благодійність. Засновниця Lilith Fair Сара Маклахлан також виступила на фестивалі Родріґо.

За словами співачки, назва Daisy Chain (що може означати як «послідовне з’єднання», так і гірлянду з квітів) для неї символізує те, як окремі люди можуть об’єднатися і створити щось сильне та стійке. Вона також заявила, що нинішній «відкат у правах жінок» дає їй ще більше мотивації підтримувати такі ініціативи.