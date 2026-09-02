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Дизайнерка Юн Ан створила футуристичну Barbie — у комплекті роботизований кіт

Ірина Маймур 02 вересня 2026
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Дизайнерка Юн Ан, засновниця токійського бренду AMBUSH, створила Barbie для Mattel Creations — напряму компанії Mattel, що випускає колекційні ляльки та дизайнерські колаборації. Разом із лялькою йде фігурка роботизованого кота, повідомляє Hypebae.

Колекційна Barbie x Yoon AMBUSH отримала нову форму обличчя, металізовані деталі та мінімалістичне футуристичне вбрання з чіткими лініями. Роботизований кіт виконаний у тій самій стилістиці.

Юн Ан відома поєднанням люксової моди та стритверу в колекціях для AMBUSH. Працюючи над Barbie, дизайнерка також орієнтувалася на футуристичну та аніме-естетику.

«Я хотіла уявити оптимістичне майбутнє, у якому технології та людство розвиваються разом так, щоб це давало більше можливостей для самовираження. Моя Barbie уособлює це відчуття можливостей», — розповіла дизайнерка.

«Майбутнє належить дівчатам, які першими його уявлять», — додала Ан.

Barbie x Yoon AMBUSH надійде у продаж 4 вересня. Лялька буде доступна на сайті Mattel Creations.

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