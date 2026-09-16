Balenciaga і SEGA випустили спільну капсулу — у мережі вже з’явилися перші фото

Balenciaga і SEGA представили спільну капсульну колекцію, присвячену ігровій спадщині SEGA та Соніку — одному з головних персонажів компанії з 1991 року. Про це повідомляє Hypebeast.

До колекції увійшли бомбери, футболки, худі та кепки з графікою, що поєднує айдентику Balenciaga і SEGA. Серед головних речей — ексклюзивні для Японії куртка-бомбер і лонгслів.

В одному з принтів логотип Sonic переосмислили у стилі хеві-метал, в іншому назву Balenciaga виконали фірмовим шрифтом SEGA. Ще на одному зображенні Сонік у кросівках Balenciaga Jet ніби вистрибує з екрана у вигляді голограми.

Колаборацію представили під час Tokyo Game Show. До запуску у флагманському магазині Balenciaga в токійському районі Аояма також встановили вінтажні аркадні автомати SEGA Blast City.

Один із них працює й дає змогу зіграти у Sonic the Fighters — аркадний файтинг 1996 року з персонажами всесвіту Sonic. Другий автомат виставили у вітрині магазину.

Продаж колекції стартував 15 вересня в окремих магазинах Balenciaga в Японії та онлайн. Глобальний реліз заплановано на 22 вересня.

Нагадаємо, засновниця українського бренду BETTTER Юлія Пеліпас повідомила, що бренд на певний час зупиняє випуск власних колекцій і переходить до B2B-моделі — тобто працюватиме насамперед з іншими компаніями. Колекція сезону весна–літо 2026 стане останньою колекцією BETTTER у продажу.