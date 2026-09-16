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Шпигунський серіал «Кульгаві коні» продовжили на восьмий сезон — ще до прем’єри шостого

Ірина Маймур 16 вересня 2026
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Шпигунський серіал «Кульгаві коні» продовжили на восьмий сезон — ще до прем’єри шостого

Стримінговий сервіс Apple TV продовжив шпигунський серіал «Кульгаві коні» («Slow Horses») із Ґері Олдменом на восьмий сезон — ще до прем’єри шостого. В основу нових епізодів ляже дев’ятий роман Міка Геррона із циклу «Slough House» — «Clown Town», пише Deadline.

Восьмий сезон складатиметься із шести епізодів, а його виробництво має розпочатися найближчим часом. Роман для телебачення адаптує сценарист Бен Ванстоун, який також стане виконавчим продюсером. До режисури повернеться Адам Рендалл, який раніше працював над четвертим сезоном серіалу.

За сюжетом Джексон Лемб у виконанні Олдмена знову протистоятиме Діані Тавернер, яку грає Крістін Скотт Томас. Після невдалої спроби шантажу Тавернер переходить у наступ, а Лемб намагатиметься розкрити одну з таємниць британської спецслужби MI5.

Прев'ю відео

Шостий сезон «Кульгавих коней» стартує на Apple TV 16 вересня. Цього разу сама команда Слау-Гаус опиняється під ударом: на колишніх працівників Лемба починають полювати, а агентам доводиться переховуватися від ворогів і водночас протистояти керівництву MI5.

Сьомий сезон компанія замовила ще в липні 2025 року. Його основою стане роман Геррона «Bad Actors», у якому Лемб і його команда намагаються знайти крота в британському уряді. Дату прем’єри поки що не оголосили.

Анонс восьмого сезону з’явився після церемонії «Еммі», де Сол Метцштайн отримав нагороду за найкращу режисуру драматичного серіалу. Його відзначили за фінальний епізод п’ятого сезону.

«Кульгаві коні» — британський шпигунський серіал за книжками Міка Геррона. У центрі сюжету — Джексон Лемб і група агентів MI5, яких після професійних помилок переводять до відділу Слау-Гаус. Серіал виходить на Apple TV з 2022 року.

Зображення: Apple TV
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