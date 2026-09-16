Пальто Раяна Гослінга і бластер Гаррісона Форда із «Того, хто біжить по лезу 2049» виставили на аукціон

Понад 300 предметів зі зйомок «Того, хто біжить по лезу 2049» — продовження фантастичного фільму Рідлі Скотта 1982 року, яке зняв Дені Вільньов, — виставили на онлайн-аукціон. Серед лотів — костюм офіцера Кея з пальтом Раяна Гослінга та бластер Ріка Декарда у виконанні Гаррісона Форда, пише The Hollywood Reporter.

Фінальний онлайн-аукціон реквізиту з фільму проводить Propstore спільно з Alcon Entertainment. На продаж виставили понад 300 костюмів, предметів реквізиту й декорацій зі стрічки. Частину предметів об’єднано в набори, тому в онлайн-каталозі представлено 291 лот. Торги триватимуть до 14 жовтня.

Один із найдорожчих лотів — аніматронна сфера пам’яті докторки Ани Стеллін, яку зіграла Карла Юрі. Торги за неї починаються з $35 тисяч. Стартова ставка за повний костюм офіцера Кея зі впізнаваним темно-зеленим пальтом Гослінга становить $20 тисяч. Організатори зіставили деталі пальта з кадрами фільму й підтвердили, що саме його використовували у сценах біля морської дамби та під час фінальної сутички під дощем.

На торги також виставили бластер LAPD 2019 PKD Detective Special, який використовували для персонажа Гаррісона Форда в трюкових сценах. Стартова ставка за нього — $15 тисяч. Серед інших лотів — костюми й реквізит персонажів Ани де Армас, Сільвії Гукс і Робін Райт, а також зброя, жетони та інші предмети поліції Лос-Анджелеса, створені для фільму.

Propstore та Alcon Entertainment передадуть 5% від загальної суми фінальних ставок гуманітарній організації CORE, заснованій Шоном Пенном та Енн Лі. Вона допомагає постраждалим від природних катастроф, воєн та інших криз, зокрема працює в Україні.

«Той, хто біжить по лезу 2049» вийшов у 2017 році. Раян Гослінг зіграв офіцера Кея, а Гаррісон Форд повернувся до ролі Ріка Декарда. Стрічка зібрала у світовому прокаті понад $259 мільйонів і отримала п’ять номінацій на «Оскар». Фільм переміг у категоріях за найкращу операторську роботу та найкращі візуальні ефекти.