Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Український бренд BETTTER призупиняє випуск нових колекцій

Ірина Маймур 15 вересня 2026
146

Засновниця українського бренду BETTTER Юлія Пеліпас повідомила, що бренд на певний час призупиняє випуск власних колекцій і переходить до B2B-моделі — тобто працюватиме насамперед з іншими компаніями. Колекція сезону весна–літо 2026 стане останньою колекцією BETTTER у продажу.

«Ми переорієнтовуємо свою діяльність на B2B-модель Software-as-a-Service і на певний час призупиняємо роботу бренду BETTTER», — написала Пеліпас.

Надалі команда зосередиться на технології, яку створила на основі шести років роботи з апсайклінгом — переробленням уже наявного одягу та матеріалів на нові речі. BETTTER планує пропонувати цю систему іншим модним брендам як технологічний сервіс.

На своєму сайті BETTTER називає новий напрям платформою для апсайклінгу з використанням штучного інтелекту. Вона аналізує нерозпродані запаси одягу й пропонує, які нові речі можна з них створити. Команда також може супроводжувати весь процес — від розроблення дизайну до виробництва.

За словами Пеліпас, тепер BETTTER хоче застосовувати цей підхід у роботі з іншими компаніями. У бренді називають його «регенеративною модою» — тобто створенням нових речей із уже виробленого одягу та надлишкових матеріалів.

Юлія Пеліпас, колишня fashion-директорка Vogue Ukraine, заснувала BETTTER у 2019 році. Бренд працював з апсайклінгом і, зокрема, перетворював вінтажні чоловічі костюми та нерозпроданий одяг на нові речі. У 2023 році BETTTER отримав премію Карла Лагерфельда в межах LVMH Prize for Young Fashion Designers — конкурсу для молодих дизайнерів, який проводить група LVMH.

Команда також працювала з міжнародними брендами. Зокрема, BETTTER створював апсайкл-речі разом із Dsquared2, а також співпрацював із Fila, Zegna та Gieves & Hawkes.

Пеліпас назвала допис про зміни одним із найскладніших, які їй доводилося писати. Водночас вона наголосила, що йдеться не про завершення BETTTER, а про перехід до іншого формату роботи.

Мітки
Новини
Читайте також
В Україні вийшов документальний фільм про Сергія Лифаря — одного з найвідоміших діячів французького балету У Японії можна буде переночувати всередині гігантського покебола ROSHEN українізувала назву цукерок «Сливки-ленивки» — цього 14 років вимагав мовний активіст На розпродажі за $30 знайшли втрачену роботу Гертруди Аберкромбі — тепер її оцінюють у чверть мільйона
Київські замальовки. Випуск 54 14 вересня 2026 Без деруна: під Коростенем пройшов скасований фестиваль 13 вересня 2026 Ukrainian Fashion Week за лаштунками: найкращі образи події 11 вересня 2026 Київ ранковий та вечірній в ілюстраціях Марії Ектової 11 вересня 2026 Архітектурне диво, кратер, чорна діра: історія американських веж-близнюків 11 вересня 2026 Новий фільм Мартіна Макдони «Дикий кінь номер девʼять»: старим тут не місце й не час 10 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку