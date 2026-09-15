Український бренд BETTTER призупиняє випуск нових колекцій

Засновниця українського бренду BETTTER Юлія Пеліпас повідомила, що бренд на певний час призупиняє випуск власних колекцій і переходить до B2B-моделі — тобто працюватиме насамперед з іншими компаніями. Колекція сезону весна–літо 2026 стане останньою колекцією BETTTER у продажу.

«Ми переорієнтовуємо свою діяльність на B2B-модель Software-as-a-Service і на певний час призупиняємо роботу бренду BETTTER», — написала Пеліпас.

Надалі команда зосередиться на технології, яку створила на основі шести років роботи з апсайклінгом — переробленням уже наявного одягу та матеріалів на нові речі. BETTTER планує пропонувати цю систему іншим модним брендам як технологічний сервіс.

На своєму сайті BETTTER називає новий напрям платформою для апсайклінгу з використанням штучного інтелекту. Вона аналізує нерозпродані запаси одягу й пропонує, які нові речі можна з них створити. Команда також може супроводжувати весь процес — від розроблення дизайну до виробництва.

За словами Пеліпас, тепер BETTTER хоче застосовувати цей підхід у роботі з іншими компаніями. У бренді називають його «регенеративною модою» — тобто створенням нових речей із уже виробленого одягу та надлишкових матеріалів.

Юлія Пеліпас, колишня fashion-директорка Vogue Ukraine, заснувала BETTTER у 2019 році. Бренд працював з апсайклінгом і, зокрема, перетворював вінтажні чоловічі костюми та нерозпроданий одяг на нові речі. У 2023 році BETTTER отримав премію Карла Лагерфельда в межах LVMH Prize for Young Fashion Designers — конкурсу для молодих дизайнерів, який проводить група LVMH.

Команда також працювала з міжнародними брендами. Зокрема, BETTTER створював апсайкл-речі разом із Dsquared2, а також співпрацював із Fila, Zegna та Gieves & Hawkes.

Пеліпас назвала допис про зміни одним із найскладніших, які їй доводилося писати. Водночас вона наголосила, що йдеться не про завершення BETTTER, а про перехід до іншого формату роботи.