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У Київській школі економіки безоплатно навчатимуть створювати ШІ-агентів

Кирило Шостак 16 вересня 2026
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У Київській школі економіки безоплатно навчатимуть створювати ШІ-агентів

Київська школа економіка відкрила другий набір до KSE Agentic AI School — дев’ятитижневої програми з розробки автономних ШІ-агентів. Цього разу наберуть 35 учасників для навчання, яке стартує 26 жовтня. Про це БЖ повідомили організатори.

Податися можуть учні 11 класів, студенти, інженери, фізики, аналітики та фахівці, що працюють із даними. Для учасників основного треку навчання буде безоплатним, вони також отримають стипендію в еквіваленті $600, а учасникам не з Києва нададуть проживання.

Програма триватиме дев’ять тижнів офлайн на локаціях з укриттями. Учасники отримають доступ до GPU-інфраструктури — потужних графічних процесорів, які використовують для навчання та запуску моделей штучного інтелекту. На них команди зможуть тестувати власних AI-агентів і працювати з моделями, для яких звичайного ноутбука недостатньо.

Навчання складатиметься з трьох практичних циклів, під час яких учасники перевірятимуть гіпотези й створюватимуть власні продукти. Завершиться програма Demo Day — презентацією фінальних проєктів перед експертами, партнерами та представниками бізнесу. Найсильніші команди також зможуть претендувати на фінансування та підтримку бізнес-екосистеми KSE для подальшого розвитку своїх рішень.

За підсумками програми учасники отримають 6 кредитів ECTS. Це європейська система обліку навчального навантаження: один кредит зазвичай відповідає приблизно 25–30 годинам роботи студента. Тобто шість кредитів — це орієнтовно 150–180 годин навчання та практичної роботи. ʼ

Окремо в другому наборі запустять бізнес-трек для підприємців, продактів, керівників та інших фахівців, які вже мають ідею ШІ-продукту або функції. Вони працюватимуть у командах із технічними учасниками та протягом дев’яти тижнів мають створити основу продукту.

Для участі в бізнес-треку необов’язково мати досвід у програмуванні чи машинному навчанні — достатньо описати ідею, потенційних користувачів і проблему, яку ШІ має розв’язувати.

Відбір буде конкурсним. Для технічного треку передбачені тестове завдання та співбесіда, для бізнес-треку — окремий відбір за продуктовим баченням і мотивацією кандидата.

Заявки приймають до 5 жовтня 2026 року на сайті KSE Agentic AI School. Навчання розпочнеться 26 жовтня.

Фото: Київська школа економіки
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