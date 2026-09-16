Даріо Вітале став першим креативним директором Emporio Armani поза родиною Армані

Італійського дизайнера Даріо Вітале призначили креативним директором Emporio Armani та напряму аксесуарів Giorgio Armani. Він став першим дизайнером поза родиною Армані, який отримав таку посаду в модному домі, пише Vogue.

Вітале починає роботу відразу. Він відповідатиме за Emporio Armani — окрему лінію модного дому — та аксесуари основної лінії Giorgio Armani.

Після призначення дизайнер заявив, що сприймає нову роль із «глибоким почуттям відповідальності». За його словами, Armani має багаторічну спадщину та впізнавану мову дизайну, на яку він планує спиратися у своїй роботі.

Призначення відбулося через рік після смерті засновника модного дому Джорджо Армані — він пішов із життя 4 вересня 2025-го у віці 91 року. Після його смерті роботу над колекціями продовжили племінниця дизайнера Сільвана Армані та його багаторічний соратник Лео Делл’Орко. Зокрема, вони разом працювали над колекцією Emporio Armani осінь-зима 2026/27.

Вітале розпочав професійну кар’єру в Dsquared2 у 2006 році. Того ж року дизайнер покинув італійський бренд та перейшов до Bottega Veneta. Потім Вітале понад 14 років працював у Miu Miu. Він приєднався до бренду у 2010 році й згодом став директором із дизайну колекцій готового одягу та іміджу бренду. Вітале залишив Miu Miu у січні 2025 року.

У березні 2025-го дизайнер змінив Донателлу Версаче на посаді креативного керівника Versace. За час роботи він представив одну колекцію — весна-літо 2026 — і залишив модний дім у грудні того ж року.