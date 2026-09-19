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Забудовник представив план відновлення флігеля на Рейтарській, який може зашкодити пам’ятці Києва

Кирило Шостак 19 вересня 2026
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Забудовник НЕСТ запропонував відновити історичний флігель на Рейтарській, 37 у Києві, який частково знесли три роки тому. Водночас у спільноті «Спадщина» заявили, що представлений проєкт не гарантує збереження будівлі.

Йдеться про флігель Будинку Київського повітового земства 1913 року. Тут свого часу жив і працював громадський діяч та письменник Микита Шаповал — член Центральної Ради та співавтор IV Універсалу.

За словами активістів, на оприлюднених рендерах більшу частину ділянки займає новий офісний центр. Частину історичної будівлі планують інтегрувати в новий об’єм, а подвір’я та прохід до флігеля стануть закритою територією комплексу.

Окреме занепокоєння викликає запланований дворівневий підземний паркінг. У «Спадщині» вважають, що його будівництво може становити загрозу для сусідньої історичної забудови та пам’яток.

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Активісти також наголошують, що забудовник не підтримує повернення флігелю офіційного охоронного статусу. За їхніми словами, водночас чинними залишаються дозвільні документи на нове будівництво на цій ділянці.

Флігель частково зруйнували близько трьох років тому. Після протестів мешканців та активістів роботи вдалося зупинити, а громада звернулася до суду з вимогою зобов’язати забудовника відновити будівлю.

У «Спадщині» також нагадали про Садибу Міхельсона на вулиці Чикаленка, 33–37. За словами активістів, 2016 року той самий забудовник обіцяв її реставрувати, однак у частині будівель згодом розібрали перекриття, а самі споруди залишилися без відновлення.

Активісти вимагають повернути флігелю на Рейтарській охоронний статус та підготувати новий проєкт, який враховуватиме пам’яткоохоронні обмеження.

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