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Бред Пітт повертається у «Світовій війні Z» — сиквел запускають після понад десяти років паузи

Кирило Шостак 19 вересня 2026
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Бред Пітт знову зіграє у «Світовій війні Z» — через понад десять років після виходу першого фільму Paramount нарешті запускає продовження зомбі-блокбастера. Про це повідомляє Variety.

Режисером стане Едвард Бергер, автор «На Західному фронті без змін» і «Конклаву». Сценарій пише Денніс Келлі, але сюжет поки тримають у секреті.

Для франшизи це фактично новий старт після багаторічних спроб зняти сиквел. Продовження планували ще невдовзі після першої частини, а одну з версій мав поставити Девід Фінчер. Однак 2019 року цей проєкт закрили. Лише у квітні 2026-го Paramount знову підтвердила, що «Світова війна Z 2» перебуває в активній розробці.

Оригінальний фільм вийшов 2013 року. Пітт зіграв колишнього співробітника ООН Джеррі Лейна, який намагається знайти спосіб зупинити глобальну епідемію, що перетворює людей на зомбі. Стрічка зібрала понад $540 млн у світовому прокаті й досі залишається одним із найкасовіших зомбі-фільмів.

Основою для картини став роман Макса Брукса World War Z: An Oral History of the Zombie War, хоча кіноадаптація значно відійшла від структури книжки.

Пітт також виступить продюсером сиквела через свою компанію Plan B. З Бергером актор уже працював над фільмом «Вершники», який нині перебуває на стадії постпродакшену.

Нагадаємо, Netflix показав трейлер чотирисерійного документального серіалу «Tyson» про життя боксера Майка Тайсона. Прем’єра відбудеться 13 жовтня.

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