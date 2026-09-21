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Стартап, який відтворюватиме концерти померлих музикантів, залучив $20 мільйонів інвестицій

Іван Назаренко 21 вересня 2026
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Барні Врагг, колишній керівник компанії британського композитора Ендрю Ллойда Веббера, залучив $20 мільйонів інвестицій для свого музичного стартапу Unit1. Компанія розробляє технологію, яка дозволить відтворювати концерти живих і померлих музикантів з використанням цифрових аватарів, пише The Guardian.

Стартап хоче створювати «гіперреалістичних» цифрових музикантів для концертів. Для артистів, які припинили гастролі, аватари відтворюватимуть їхній сучасний вигляд. Померлих виконавців планують реконструювати за архівними відео, а також за участі акторів і музикантів, схожих на артистів.

Технологію вже протестували разом із шотландською співачкою KT Tunstall. Вона виступила перед камерами для захоплення рухів, відтворивши свій виступ 20-річної давнини у програмі «Later… with Jools Holland». За допомогою цифрового аватара її образ оновили до нинішньої зовнішності.

Unit1 планує поєднувати цифрових виконавців із реальними музикантами, які гратимуть наживо на сцені. Глядачі бачитимуть виступ на великому LED-екрані.

Стартап позиціонує технологію як дешевшу та мобільнішу альтернативу формату ABBA Voyage — віртуальним концертам гурту ABBA, які з 2022 року проходять у спеціально збудованому концертному просторі в Лондоні. Unit1 хоче дозволити проводити такі шоу без окремого постійного майданчика, зокрема потенційно одночасно в кількох країнах.

Серед можливих проєктів компанія розглядає відтворення відомих концертів минулого. Засновник Unit1 раніше називав серед бажаних прикладів виступ Queen на Live Aid, концерти The Beatles у клубі Cavern та виступ Джимі Гендрікса на Вудстоку.

Врагг заявив, що Unit1 співпрацюватиме із сім'ями померлих артистів та їхніми спадкоємцями, щоб отримувати права на використання матеріалів. За його словами, компанія хоче відтворювати добре задокументовані та відомі концерти й намагатиметься не переходити межу, за якою такі проєкти можуть видаватися недоречними.

Залучені $20 мільйонів Unit1 планує спрямувати на дослідження та розробку технології, а також на отримання прав інтелектуальної власності та ліцензій на роботу з музикантами і їхніми спадкоємцями.

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