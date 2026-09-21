Тріумфальна арка Трампа у Вашингтоні буде військовим комплексом — там зберігатимуть дрони та боєприпаси

Президент США Дональд Трамп заявив, що запланована ним тріумфальна арка біля Вашингтона також виконуватиме функції військового комплексу. За його словами, там зберігатимуть військове обладнання, зокрема дрони та боєприпаси, а на даху, а також на площі перед спорудою зможуть розташовуватися снайпери, пише BBC.

Про оновлення проєкту Трамп повідомив у дописі в Truth Social. Він заявив, що вніс зміни на «наполегливе прохання» американських військових та з міркувань національної безпеки.

За словами президента США, передбачено, що з комплексу можна буде швидко розгортати велику кількість дронів, а також використовувати його як позиції для снайперів. Він також заявив, що в споруді зберігатимуть значні запаси снайперських боєприпасів. Деталей щодо конструкції військової частини проєкту Трамп не навів.

Тріумфальну арку заввишки 76 метрів планують звести через річку Потомак у Вашингтоні біля Арлінгтонського національного кладовища. Будівництво споруди, за попередніми планами, мало розпочатися у вересні.

На вершині арки збудують золоту крилату статую Свободи, яку з боків мають обрамляти два золоті орли. На споруді також планують розмістити написи «One Nation Under God» та «Liberty and Justice for All».

Арка буде приблизно вдвічі вищою за розташований неподалік Меморіал Лінкольна, висота якого становить 30 метрів, і приблизно вдвічі нижчою за Вашингтонський монумент.

Арка є одним із масштабних проєктів Трампа з перебудови столиці США під час його другого президентського терміну. Серед інших — реконструкція Овального кабінету, будівництво нового бального залу Білого дому орієнтовною вартістю $400 мільйонів та реконструкція басейну перед Меморіалом Лінкольна.

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Ще торік Трамп підписав указ, який віддає перевагу неокласичному та іншим історичним стилям у проєктуванні державних будівель. БЖ спробувало розібратися, звідки взялося це бачення, чому Трамп виступає проти модерністської архітектури та як суперечки навколо стилю федеральних будівель пов’язані з політикою.