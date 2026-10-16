Картину Девіда Гокні із зображенням його собаки продали за £3,5 мільйона

Картину британського художника Девіда Гокні «Картина із собакою № 17» (Dog Painting 17), на якій зображена його улюблена такса Стенлі, продали за £3 506 000 на аукціоні Christie's у Лондоні. Попередньо полотно оцінювали у £1,5–2,5 мільйона, повідомляє аукціонний дім.

Торги відбулися 14 жовтня. Це перша картина із серії портретів собак Гокні, яку виставили на аукціон.

Роботу завбільшки 33 × 55 см художник створив 1995 року. На ній Стенлі спить, згорнувшись на подушці. Гокні написав портрет олійними фарбами з натури за один сеанс.

Картина належить до серії Dog Paintings, над якою митець працював у 1994–1995 роках. За цей час він створив понад 40 портретів двох своїх такс — Стенлі та Буджі. Більшість робіт зберігається у Фонді Девіда Гокні, і, за оцінкою Christie's, лише шість перебувають у приватних колекціях. Саму Dog Painting 17 попередній власник придбав у галереї L.A. Louver в Лос-Анджелесі 1996 року.

Стенлі з'явився в художника 1987 року, а Буджі — двома роками пізніше. Собаки постійно супроводжували Гокні в його майстерні в Лос-Анджелесі. Щоб устигати малювати їх із натури, він заздалегідь готував фарби й полотна та навіть ставив подушки улюбленців на підвищення, аби бачити їх на рівні очей.

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Гокні почав працювати над серією після смерті кількох близьких друзів, зокрема мистецтвознавця й куратора Генрі Гельдцалера. Художник зізнавався, що тоді «відчайдушно прагнув намалювати щось сповнене любові».

«Темою картин були не собаки, а моя любов до цих маленьких створінь», — пояснював він.

Вперше серію представили 1995 року в лос-анджелеській галереї L.A. Louver. За спогадами Гокні, за чотири дні виставку відвідали понад 7000 людей, а дехто приходив разом зі своїми собаками.

Девід Гокні, один із найвідоміших британських художників другої половини XX — початку XXI століття, помер у червні 2026 року у віці 88 років.

На похороні митця були лише двоє людей – його партнер Гонсалвеш де Ліма і двоюрідний правнук Річард Гокні. Саме таким було бажання самого художника.