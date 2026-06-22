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Похорон художника Девіда Гокні відвідало лише двоє людей — прощання відбувалося у закритому форматі

Іван Назаренко 22 червня 2026
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Легендарного британського художника Девіда Гокні, який помер 11 червня у віці 88 років, поховали на приватній церемонії, де були присутні лише двоє людей. Саме такого формату прощання митець бажав за життя, пише The Guardian.

На похороні були лише партнер художника Жан-П'єр Гонсалвеш де Ліма і двоюрідний правнук Річард Гокні — фотограф, який працював асистентом митця та часто позував для його робіт. Обидва також є довіреними особами Фонду Девіда Гокні, заснованого у 2008 році.

Життя та творчість художника вшанують серією меморіальних заходів у містах, з якими була пов’язана його доля. Перший такий захід очікують у Лондоні навесні 2027 року. Згодом пам’ятні події також відбудуться у Йоркширі, Парижі та Лос-Анджелесі.

Крім того, стало відомо, що значну частину робіт із приватної колекції Гокні буде передано фондам та публічним інституціям по всьому світу для збереження його творчої спадщини.

Протягом більш ніж шести десятиліть кар’єри Гокні створив близько 35 тисяч творів мистецтва. У 2024 році понад 8 тисяч робіт, які він передав своєму фонду, оцінювалися у більш як £1 мільярд.

Після смерті художника інтерес до його творчості різко зріс. За даними культурного економіста Клера Макендрю, попит на роботи Гокні збільшився на понад 1200% протягом двох діб після звістки про його смерть. Наразі в Лондоні триває безкоштовна виставка його робіт, а у 2027 році великі експозиції митця планують провести в галереях Tate Britain та Tate Modern.

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